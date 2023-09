La FIBA Intercontinental Cup è del Sesi Franca, Bonn battuta sulla sirena!

Il Sesi Franca vince la FIBA Intercontinental Cup in modo spettacolare a Singapore contro Bonn 70 a 69. L’eroe è stato Lucas Dias, che ha realizzato il tiro della vittoria.

Il Sesi Franca si è qualificato per la FIBA Intercontinental Cup 2023 di Singapore vincendo la Basketball Champions League Americas la scorsa primavera, e poi ha continuato a vincere anche in Asia. Hanno sconfitto l’Al Ahly 90-70 nella loro prima partita al Singapore Indoor Stadium, poi hanno superato l’NBA G League Ignite 98-89 per finire 2-0 e vincere il Gruppo A. E ora hanno vinto una partita combattuta contro la squadra tedesca che ha vinto la Basketball Champions League in Europa lo scorso maggio.

In una partita molto combattuta, Bonn ha spinto nel quarto quarto, era anche in vantaggio nei secondi finali, ma il Sesi Franca è riuscito a mettere la palla nelle mani di Lucas Dias e ha realizzato un tiro incredibile per la vittoria.

Ricordiamo che non hanno partecipato la vincitrice dell’EuroCup e dell’EuroLega ma Bonn, che ha conquistato la FIBA Basketball Champions League, essendo la competizione riconosciuta dalla FIBA più importante in Europa. Complimenti ai brasiliani per il successo!

