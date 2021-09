Andrew Andrews perde la nonna per un ictus: il Turk Telekom non lo lascia partire e lui rescinde

Andrew Andrews, fino a poche ore fa in forza al Turk Telekom Ankara, ha raccontato di aver perso la nonna a causa di un ictus. Naturalmente ha chiesto al club di poter tornare negli Stati Uniti per stare vicino alla sua famiglia e assistere ai suoi funerale ma i turchi non gli hanno dato questa possibilità.

Andrew Andrews naturalmente non ha preso bene questa situazione, tant’è che si è sfogato sui social network dicendo di aver deciso di rescindere il proprio contratto perché inaccettabile il comportamento del Turk Telekom Ankara.

Queste situazioni sono sempre complicate. Ricordiamo per esempio l’episodio di Mike James. Era capitata la medesima cosa anche a lui ma il CSKA non gli permise di tornare negli USA e ci fu il primo litigio. Lo stesso Mike James ha segnalato l’episodio a Sportando, come potete vedere dal tweet qui di seguito:

La notizia ha fatto il giro del mondo, tant’è che persino alcuni giocatori NBA come Isaiah Thomas e Jamal Crawford hanno ritwittato il contenuto e si sono complimentati con il giocatore per la scelta di rescindere il contratto e tornare negli Stati Uniti. Nel nostro piccolo, anche noi ci sentiamo di supportare la scelta di Andrew Andrews.

Smh!!! But I know another team is going to look like a genius picking you up!!! Praying for you and the fam 🙏🏾💙🏁 https://t.co/flAAS4p4p3 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 5, 2021

So much respect @Drew_squared. You will make a team happy, prayers to your family 🙏🏾. https://t.co/j7jXXyFZZE — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) September 5, 2021

