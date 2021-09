Quest’estate sono stati tanti i giocatori NBA a scegliere l’Italia come meta delle proprie vacanze, ultimo LeBron James, che nei giorni scorsi è stato ad Ischia. Solomon Hill non è assolutamente paragonabile alla superstar dei Lakers, ma su Twitter ha scritto di essere anche lui dalle nostre parti.

“Sono in Italia e sto dicendo a tutti che conosco il Gallo” ha scritto scherzosamente Hill. Il veterano, 30 anni, ha giocato l’ultima stagione agli Atlanta Hawks proprio al fianco di Danilo Gallinari. Hill è sceso in campo 71 volte, segnando 4.5 punti di media: ora è in vacanza in Italia e probabilmente si sarà fatto suggerire dalla stella azzurra quali località visitare.

im in italy telling everyone I know gallo, we not the same. — solomon hill (@solohill) September 4, 2021