Antetokounmpo ne mette 34 ma non bastano! Il Canada di SGA e Barrett batte la Grecia

Grecia – Canada 79-86

(22-26; 16-22; 22-20; 19-18)

Il Canada vince all’esordio nel “girone della morte” con la Grecia facendo molta fatica ma porta a casa comunque una vittoria molto importante perché avvicina i nordamericani al passaggio del turno, cosa non banale essendo nel girone con Australia e Spagna.

A comandare tutto e tutti per i canadesi due dei loro migliori giocatori, ovvero Shai Gilgeous-Alexander e RJ Barrett, autori di rispettivamente 23 e 21 punti. Il vero però giocatore fuori categoria è stato Gianni Antetokounmpo che ne ha messi 34 a fine gara ma non sono stati sufficienti per permettere agli ellenici di finire questo sabato d’esordio con una vittoria.

Il match è stato più o meno sempre equilibrato, con qualche strappo canadese, però in generale i biancorossi hanno quasi sempre comandato, seppur non con vantaggi impressionanti. Alla fine il Canada di SGA e Barrett ha battuto la Grecia di Giannis 86 a 79 a Parigi.

Grecia: Walkup 5, Larentsakis 3, Moraitis NE, Toliopoulos 9, Calathes 3, Kalaitzakis 0, Papagiannis 3, Charalampopoulos NE, Papanikolaou 17, Chougkaz NE, Antetokounmpo 34, Mitoglou 5. All. Vasilis Spanoulis.

Canada: Dort 5, Alexander-Walker 0, Gilgeous-Alexander 21, Ejim NE, Murray 8, Powell 6, Lyles 0, Barrett 23, Olynyk 4, Nembhard 2, Brooks 14, Birch 0. All. Jordi Fernandez.

QUI trovi le stats complete del match.

