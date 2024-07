I tifosi francesi vedono un potenziale altissimo nel fenomeno Victor Wembanyama. Dopo la vittoria della Francia sul Brasile per 78 a 66 nella partita inaugurale delle Olimpiadi estive di Parigi 2024, coach Vincent Collet ha dichiarato che Wembanyama è sotto pressione per diventare una forza dominante come l’ex superstar dei Chicago Bulls, Michael Jordan. Collet ha riconosciuto che Wembanyama non è ancora a quel livello e che i tifosi devono capirlo.

“Era un po’ nervoso. In Francia tutti lo aspettano, non so quale parola usare, ma tutti lo aspettano”, ha detto Collet. “Ci sono persone che conoscono il basket e capiscono che ha solo 20 anni. Ma le persone che amano lo sport, ma che non conoscono il basket, pensano che Victor sia già Michael Jordan. Ma ci vuole tempo. Aspettate”.

Coach Collet: "People who know basketball understand that Victor Wembanyama is 20 years old, but others who just like sports think he is already Michael Jordan. He is not".

Added with a smile when asked how far he is from MJ: "Not that far". #Paris2024

