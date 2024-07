Wembanyama prende per mano la Francia, Brasile KO

La Francia fa un po’ di fatica nel primo tempo, ma batte il Brasile 78-66 alla prima partita delle Olimpiadi casalinghe. Davanti ai loro tifosi i Bleus scendono in campo in maniera impacciata, con tante difficoltà offensive, e vanno sotto contro i sudamericani nonostante Bruno Caboclo abbia fin da subito problemi di falli. Il Brasile chiude il primo quarto avanti 15-23, compreso un poster di Maozinha a Rudy Gobert in contropiede che ammutolisce il Pierre Mauroy Stadium. Nel secondo periodo sale in cattedra Victor Wembanyama, che prende per mano la Francia e la riporta a contatto a suon di giocate, offensive e difensive. Due schiacciate nel giro di 1′ del talento degli Spurs infiammano i francesi che finalmente si sbloccano e arrivano all’intervallo avanti 39-36.

Nel terzo quarto Wembanyama si placa, almeno in attacco, ma finalmente i suoi compagni riescono a togliersi un po’ di ruggine di dosso, toccando la doppia cifra di vantaggio. Caboclo rientra e commette subito il quarto fallo, rimanendo però in campo (e realizzando diverse difese impeccabili nonostante questa limitazione). Il Brasile prova a resistere ma i Bleus vanno facilmente al ferro con Gobert e Yabusele, arrivando al 30′ avanti 57-45. Dias e Marcelinho tengono il Brasile in partita nei primi minuti del quarto quarto, la tripla del playmaker di Tenerife vale il -6: la Francia reagisce e con un parziale di 7-0 allontana i fantasmi. I padroni di casa non si guardano più indietro e dilagano nel finale, fino al +12.

Francia: Ntilikina 9, Batum 19, Albicy 2, Yabusele 4, Cordinier 2, Fournier 7, De Colo 2, Lessort 4, Gobert 7, Wembanyama 19, Strazel, Coulibaly 3.

Brasile: dos Santos 2, Felicio 14, Louzada, Benite 7, Huertas 11, Santos 9, Meindl 14, Neto NE, De Paula 2, Maozinha 4, Caboclo, Dias 3.

