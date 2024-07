Olimpiadi, la nostra sentenza: ecco perché la Francia sarà la DELUSIONE

Nella giornata di oggi si giocheranno le prime gare di basket delle Olimpiadi di Parigi e la Francia, padrona di casa, ospiterà il Brasile di Marcelinho Huertas e Bruno Caboclo alle 17:15 ma noi pensiamo che i transalpini saranno il grande flop di questo torneo olimpico.

La Francia, sempre allenata da Vincent Collet, sarà guidata a queste Olimpiadi dagli NBA Victor Wembanyama, Rudy Gobert e Evan Fournier e hanno come obiettivo minimo mettersi al collo una medaglia davanti ai propri tifosi.

Crediamo però che ciò non accadrà perché nelle amichevoli hanno dimostrato di non essere più lo squadrone di 3 anni fa che è arrivata in finale e ha perso solo contro Team USA in finale olimpica a Tokyo. Fornier e Gobert hanno 3 anni in più e altri giovani promesse non hanno proprio mantenuto le aspettative, tipo Frank Ntilikina, che è diventato un buon giocatore in Europa ma nulla di più. Inoltre Nando De Colo ha 37 anni e viene da una stagione travagliata in termini di infortuni e risultati sportivi con l’ASVEL.

Gli occhi saranno tutti su Wemby, non c’è dubbio, dovrà essere lui il leader dei francesi, però non dimentichiamoci che è sempre un ragazzo di 21 anni e Canada, Serbia e Germania hanno tantissimi giocatori NBA o di EuroLega molto esperti. Stiamo a vedere se sarà lui il faro di questa Francia.

Non pensiamo che avranno problemi a qualificarsi ai Quarti di Finale, anche se qualificarsi come primi è diverso che farlo da secondi. E per farlo devono battere, oltre al Brasile, il Giappone che però è senza dubbio la squadra meno forte del gruppo, e soprattutto la Germania, campione del mondo in carica. Vediamo se gli atleti francesi saranno in grado di smentirci.