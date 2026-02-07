Anthony Davis probabilmente non giocherà mai con Washington in questa stagione

Anthony Davis è da qualche giorno un nuovo giocatore degli Washington Wizards, dov’è arrivato via trade dai Dallas Mavericks che a loro volta lo avevano ottenuto un anno fa dai Lakers. Il lungo è attualmente ai box con un infortunio al tendine del pollice della mano sinistra, ma anche con dei problemi muscolari all’inguine. Secondo Chris Haynes, Washington avrebbe già deciso di tenerlo fuori per il resto della stagione: l’esordio di Davis in maglia Wizards è quindi atteso addirittura all’inizio della prossima regular season, la 2026-27.

BREAKING: Washington Wizards star Anthony Davis (hand, groin) expected to sit out the remainder of the season to fully get healthy for the 2026-27 season, league sources tell me. pic.twitter.com/HKqEL9mBFC — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 7, 2026

Gli Wizards, terzultimi ad Est con un record di 14-36, stanno facendo qualcosa di simile anche con Trae Young, che da quando è arrivato a Washington lo scorso 9 gennaio non è mai sceso in campo. La franchigia non ha alcuna urgenza di vincere partite in questa stagione ormai compromessa, e qualsiasi piano è quindi rimandato al prossimo anno nella speranza di avere anche una scelta al Draft abbastanza in alto.

Il contratto di AD ha durata fino al 2028: nella prossima stagione il lungo percepirà 58 milioni di dollari, per poi avere una Player Option da sfruttare sull’ultima stagione rimanente. Nelle scorse ore si era diffusa la voce di un presunto malcontento di Davis per la squadra alla quale è stato ceduto, una delle peggiori di tutta la NBA, ma il giocatore ha voluto smentire subito: “Anche a Dallas dicevano un sacco di cose false sul mio conto”.