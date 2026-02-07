Il Forum di Assago cambia proprietà e passa a Live Nation: cosa cambierà?

Il Forum di Assago si prepara a vivere una nuova fase della sua lunga storia. Con l’acquisizione del Gruppo ForumNet da parte di Live Nation, colosso mondiale dell’intrattenimento dal vivo, una delle arene più importanti d’Italia entra ufficialmente nell’orbita di un operatore globale, capace di incidere in modo significativo sulle dinamiche del mercato dei concerti e dei grandi eventi. Un’operazione che non rappresenta soltanto un cambio di proprietà, ma che segna un passaggio strategico per tutto il sistema dell’entertainment italiano.

Costruita nel 1990, l’arena di Assago è da oltre trent’anni un punto di riferimento per musica, sport e spettacolo, ospitando artisti internazionali, grandi produzioni e l’Olimpia EA7 Milano. Il legame con il territorio e con il pubblico è sempre stato uno degli elementi distintivi della struttura, che nel tempo ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Cosa cambierà con Live Nation?

Innanzitutto, l’esperienza del pubblico è al centro dei piani di Live Nation. I comunicati sottolineano come l’azienda americana abbia in programma investimenti per “migliorare ulteriormente la partecipazione del pubblico, potenziare le infrastrutture dedicate ad artisti e produzioni e introdurre interventi orientati alla sostenibilità ambientale”. Questi interventi dovrebbero tradursi nel medio periodo in modernizzazione delle strutture tecniche, con possibile aggiornamento delle tecnologie per audio, luci e backstage, oltre a un potenziamento dei servizi offerti all’interno dell’arena per spettatori e artisti: da servizi hospitality più completi a percorsi di accesso e fruizione più fluidi.

Un’altra importante novità è di carattere strategico e internazionale. Con Live Nation al timone, il Forum entra in una rete globale di venue di grande capacità, facilitando la sua inclusione nei grandi tour mondiali e potenzialmente aumentando l’attrattiva di Assago per eventi internazionali ad alto profilo. Questo non significa automaticamente più eventi, ma eventi più grandi, competitivi e di calibro internazionale, grazie all’effetto rete e alla capacità contrattuale di un gruppo globale come Live Nation.

Live Nation ha dichiarato che l’attuale team di gestione resterà operativo e che il Forum manterrà le sue funzioni multiuso, incluse quelle sportive, quindi non è prevista una “scomparsa” degli eventi sportivi dal calendario. Il nome della struttura rimarrà Unipol Forum fino almeno alla fine del 2026, come da accordi pregressi, con la possibilità di estendere il contratto di sponsorizzazione fino alla fine del 2027.