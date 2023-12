Anthony Edwards dice che Michael Jordan non sarebbe stato in grado di marcarlo

Si dice che per essere i migliori, bisogna battere i migliori. Anthony Edwards, stella dei Minnesota Timberwolves, sta portando questo atteggiamento ai massimi livelli. Quando hanno chiesto ad Anthony Edwards se Michael Jordan, noto come uno dei migliori difensori perimetrali di tutti i tempi, sarebbe in grado di marcarlo, il fenomeno di Minnesota ha risposto con un candido “Diavolo no!”, durante uno show di Complex.

Incalzato ulteriormente su eventuali difetti percepiti nella difesa di MJ, Edwards ha liquidato la questione affermando: “Penso solo che non sarebbe stati in grado di marcarmi”.

‘Ant-man’ ha precedentemente espresso la sua ambizione di superare Jordan, dichiarando: “Sto inseguendo il mio ragazzo MJ. Sarà difficile, ma lo sto inseguendo”.

Mentre Jordan è ampiamente riconosciuto come il più grande giocatore di basket di tutti i tempi da tantissimi appassionati e addetti ai lavori, la prima scelta assoluta del 2020, Edwards, sta mostrando una traiettoria promettente. In questa stagione ha una media di 24,4 punti, 5,6 rimbalzi e 4,8 assist.

Detto ciò, per arrivare ai livelli di Michael Jordan, Anthony Edwards ne deve ancora mangiare di pasta asciutta, come direbbe Leonardo Bonucci in questa situazione,

