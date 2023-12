Season high di FONTECCHIO e Utah vince ancora! Portland KO

Simone Fontecchio continua nel suo ottimo periodo di forma e finalmente gli Utah Jazz stanno tornando a vincere con conitnuità perché sono al secondo successo di fila, questa volta contro i Portland Trail-Blazers. L’italiano ha realizzato il proprio season high da 24 punti, tirando 5 su 5 dalla lunga distanza, aggiungendo anche 5 rimbalzi alla sua prestazione da quasi 25 minuti sul parquet del Moda Center di Portland.

Perfect from deep on the way to a season-high in points and threes 🤌 Bel lavoro, SIMONEFONTECCHIO 👏#PerformanceLeader | @UofUHealth pic.twitter.com/yvmPeLFU2W — Utah Jazz (@utahjazz) December 15, 2023

Simone è stato votato MVP del match grazie alla sua performance ai limiti della perfezione. La buona notizia è che i Jazz hanno vinto senza Lauri Markkanen, ancora KO dopo solo un match post infortunio, e Jordan Clarkson, che è ancora fuori. I co-protagonisti del successo della franchigia di Salt Lake City sono stati Collin Secton e Talen Horton-Tucker.

Fontecchio anche questa notte ha dimostrato il perché merita di stare in NBA e per quale motivo gli Utah Jazz lo fanno giocare così tanto, con una prestazione super contro i Portland Trail-Blazers. Siamo veramente orgogliosi di quello che sta facendo l’ex Baskonia e Alba Berlino ma speriamo anche che possa continuare così e magari anche migliorare nei prossimi mesi. Non sarà semplice ma noi ci crediamo per davvero!

