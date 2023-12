Rudy Gobert prova empatia per Draymond Green: “Non sta bene e soffre”

Draymond Green è un bersaglio facile per le critiche in questi giorni poiché ha avuto una serie di comportamenti violenti in campo. L’ultimo atto discutibile di Green è stato un pugno nei confronti del centro dei Phoenix Suns, Jusuf Nurkic, che gli è valsa una sospensione a tempo indeterminato dalla lega. Tuttavia, uno dei “bersagli” di Green, per così dire, ha scelto di prendere la strada maestra, con il centro dei Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, che ha espresso preoccupazione per Draymond Green.

Rudy Gobert ha dichiarato a Tim MacMahon di ESPN dopo la vittoria dei Timberwolves sui Dallas Mavericks per 119 a 101 questa notte quanto segue su Draymond Green:

“Vedi qualcuno che non sta bene dentro e che soffre. Togli il gioco e tutto il resto, e vuoi che qualcuno stia bene e possa fare quello che facciamo ogni sera, competere ed essere felice”.

A questo punto non è chiaro se ci sia qualcosa nella vita privata di Draymond Green che possa influenzare il suo comportamento in campo. Non è chiaro nemmeno se togliere il gioco della pallacanestro sia qualcosa che possa giovare a Green.

Quello che è certo è che un intervento era necessario e ora sia gli Warriors che l’NBA sperano che un po’ di tempo libero e di farsi aiutare da professionisti della salute mentale farebbe un gran bene a Green.

