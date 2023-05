Arrestato il principale sospettato dell’aggressione ad Alexey Shved

Le autorità russe hanno arrestato il principale sospettato dell’attacco al giocatore del CSKA Mosca, Alexey Shved, poiché un uomo di 31 anni di nome Yusuf è stato preso in custodia all’aeroporto.

Insieme a lui, altri tre giovani (17, 19 e 20 anni) sono stati arrestati, negando le accuse per l’aggressione e il ferimento del giocatore del CSKA, ricoverato in ospedale dopo aver riportato un trauma cranico.

Il 31enne Yusuf è considerato il principale indiziato per il colpo alla testa di Shved, mentre gli altri tre saranno detenuti per almeno due mesi, come si legge nel rapporto.

La polizia russa ha proceduto con gli interrogatori e l’esame dei filmati dal luogo dell’aggressione, cercando di chiarire il caso e trovare i motivi dell’aggressione all’esperto giocatore del CSKA.

L’attacco ad Alexey Shved è stato commesso mentre stava uscendo da uno dei ristoranti di Mosca lunedì sera (01/05), e Shved ha subito un grave trauma cranico a causa di una caduta.

La speranza naturalmente è che il fenomeno russo possa riprendersi in fretta e che possa tornare il prossimo anno a calcare i parquet russi con la maglia del CSKA, anche se ha subito un infortunio veramente molto grave e per questo ci dispiace.

Leggi anche: Il Partizan Belgrado è stato escluso dal campionato serbo per un grossolano errore