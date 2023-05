Ben Simmons proverà a salvare la sua carriera giocando il Mondiale con l’Australia?

Dopo il sorteggio ufficiale dei gironi della Coppa del Mondo FIBA 2023, che si giocheranno dal 25 agosto al 10 settembre tra Manila, Okinawa e Jakarta, l’Australia ha scoperto che affronterà Germania, Finlandia e il Giappone padrone di casa nel Gruppo E.

Accanto al veterano Patty Mills e alla giovane star emergente, Josh Giddey, potrebbe potenzialmente esserci l’opportunità di vedere Ben Simmons vestire la maglia dell’Australia nel più grande torneo internazionale dell’anno.

Brian Goorjian, capo allenatore della nazionale australiana, ha parlato a SEN Radio delle possibilità di vedere l’ex giocatore dei 76ers ai Mondiali FIBA 2023:

“Penso che la mentalità di Ben stia diventando sana, rimettendosi in forma e preparandosi a giocare. E penso che sia stato su quella linea per un po’ e così l’ho sentito l’ultima volta. Mentre ci sediamo ora, c’è una forte possibilità che giochi”, ha detto.

Il giocatore di 26 anni, selezionato come numero 1 nel Draft NBA del 2016, non ha giocato con l’Australia agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo. “Ci sono state circostanze sfortunate che non hanno permesso che ci fosse alle Olimpiadi di Tokyo, ma sento che si renderà disponibile quest’estate”, ha aggiunto Brian Goorjian su di lui.

Magari quest’esperienza con l’Australia potrebbe permettere a Ben Simmons di dare una svolta alla sua carriera che ora sembra onestamente abbastanza in declino.

Leggi anche: Il Partizan Belgrado è stato escluso dal campionato serbo per un grossolano errore