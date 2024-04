Arturs Zagars, com’è andato il ritorno in campo 6 mesi dopo l’infortunio?

Previsto in ottobre uno stop per il resto della stagione 2023-24, Arturs Zagars ha smentito tutti ed è sceso in campo sabato con i Wolves Twinsbet.

A quattro partite dalla fine della regular season della Betsafe LKL e con altre potenziali uscite nei playoff della massima divisione lituana, il playmaker lettone è stato protagonista per i Wolves nella vittoria per 111 a 79 contro il Pineo Zvaigzdes alla Prienai Sports Arena.

Con una presenza in campo di 11:25 minuti, ha realizzato 5 punti con 1/6 dal campo e 2/2 ai tiri liberi. Ha fornito 1 assist all’esperto Jeffery Taylor.

Arturs Zagars, 23 anni, ha subito una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro all’inizio della stagione, dopo aver fatto faville con la Lettonia nella Coppa del Mondo FIBA 2023. Si è sottoposto a un intervento chirurgico e si prevedeva che sarebbe rimasto fuori per il resto dell’annata.

Aiutando il suo Paese a fare bella figura nella prima apparizione nella manifestazione di punta della FIBA e a classificarsi al quinto posto nella classifica finale, ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di assist in una singola partita con 17 nella gara per il 5° posto contro la Lituania. Al termine della Coppa del Mondo ha firmato un contratto triennale con il Fenerbahce ed è stato immediatamente ceduto in prestito ai Wolves per un anno. Stiamo a vedere se riuscirà a essere al top per il Pre-Olimpico di quest’estate che si giocherà proprio a Riga.

