I Clippers inizieranno la serie contro Dallas senza Kawhi Leonard

Kawhi Leonard ci ha abituati ad un certo grado di inaffidabilità fisica da diverse stagioni a questa parte, ma quest’anno sembrava potesse essere diverso. La superstar dei Los Angeles Clippers ha disputato 68 partite su 82, ma saltando le ultime due settimane abbondanti di stagione regolare. L’ultima partita disputata da Leonard risale al 31 marzo contro Charlotte: da allora è rimasto out a causa di un gonfiore al ginocchio. La sua presenza per Gara-1 contro i Dallas Mavericks era a forte rischio e infatti, poco fa, i Clippers hanno ufficializzato che Kawhi non ci sarà.

Clippers star Kawhi Leonard (knee inflammation) has been ruled out for Game 1 vs. Mavericks today. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2024

Ieri Tyronn Lue aveva parlato delle condizioni di Kawhi Leonard, dicendo che nelle ore precedenti il giocatore era stato in palestra e che “stava facendo progressi”. In ogni caso il #2 di LA non ha ancora ripreso ad allenarsi con contatto, quindi anche un suo ritorno per Gara-2 è in dubbio. La partita di questa sera ci dirà quanto i Clippers possono permettersi di fare a meno di Leonard, in questa stagione miglior realizzatore del roster con 23.7 punti di media, accompagnati da 6.1 rimbalzi e 3.6 assist.