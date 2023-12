ASSURDO tecnico a Mike James per un’esultanza contro il Fenerbahçe, lui su X: “È una VERGOGNA!”

Mike James ha ricevuto un fallo tecnico dopo aver effettuato una tripla nella partita di EuroLega contro il Fenerbahçe. Dopo la sfida, ha reso nota la sua frustrazione per l’accaduto.

A poco più di 2 minuti dalla fine del secondo quarto, James ha tirato uno contro uno in faccia all’ex Sassari, Dyshawn Pierre. Pochi secondi dopo, James ha realizzato il suo caratteristico stepback jumper, riducendo il deficit a 7 punti.

Dopo il tiro, la point guard del Monaco ha festeggiato la marcatura mostrando tre dita correndo lungo il campo. Pochi istanti dopo, James ha subito un fallo tecnico, provocando una forte reazione da parte del giocatore.

Dopo la partita, James si è rivolto a X per esprimere la sua frustrazione per la chiamata.

“Buona partita del Fenerbahçe. A loro vanno tutti i nostri complimenti. Non meritavamo di vincere oggi. Ma dobbiamo parlare di questo tecnico assurdo che ho ricevuto oggi. È la cosa più assurda e inventata che abbia mai visto. È una vergogna ed è tutto ridicolo. Dovete fare di meglio. Questo è tutto…”.

— Mike James (@TheNatural_05) December 15, 2023