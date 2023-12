VERGOGNOSI insulti razzisti all’arbitro di colore: tifoso dell’Olympiacos BANNATO a vita

L’Olympiacos Pireo ha avuto una brutta serata offensiva ed è stato sconfitto 63 a 56 dal Valencia al Peace and Friendship Stadium ieri sera. I Reds sono scesi a 7-7 nello score vittorie-sconfitte, dopo la quarta L in altrettante partite casalinghe contro club spagnoli. Tuttavia, la gara tra Olympiacos e Valencia ha avuto un momento vergognoso in un punto in cui tutto era già stato deciso e ha visto coinvolto l’arbitro.

A 26,1 secondi dalla fine della partita tra Olympiacos e Valencia, l’arbitro Joseph Bisang ha interrotto la partita per dirigersi verso il tavolo degli ufficiali. L’arbitro francese, insieme al suo collega Sreten Radovic, sarebbe stato infastidito da un insulto razzista lanciatogli da un tifoso seduto sulle poltrone del campo.

Secondo Konstantinos Melayess di gazzetta.gr, Bissang ha chiesto che scrivessero sul tabellino che gli aveva detto “Vai a farti fottere scimmia nera”, il che significa che l’Olympiacos rischia di giocare una o più delle prossime partite in casa a porte chiuse.

Il club greco ha reagito immediatamente all’incidente avviando un procedimento per rintracciare il colpevole. Un paio d’ore dopo la fine della partita, ha annunciato che hanno trovato e bandito a vita dalle partite casalinghe della squadra il tifoso in questione.

“L’Olympiacos BC è sempre contro ogni forma e azione di razzismo. Per questo motivo, condanniamo fermamente l’attacco verbale di oggi da parte del ‘tifoso’ della nostra squadra contro uno degli arbitri della partita. Infine, annunciamo che abbiamo immediatamente stracciato il suo abbonamento e annullato il suo ingresso al Peace and Friendship Stadium”.

Leggi anche: ASSURDO tecnico a Mike James per un’esultanza contro il Fenerbahçe, lui su X: “È una VERGOGNA!”