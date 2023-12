Spogliatoio in rivolta: Kazys Maksvytis per ora rimane allo Zalgiris Kaunas

Sembrava tutto fatto per l’esonero di Kazys Maksvytis e l’arrivo di Andrea Trinchieri sulla panchina dello Zalgiris Kaunas. Invece anche stavolta c’è stato un repentino cambio di direzione, come col Fenerbahçe pochi giorni fa. Come riportato da BasketNews, stavolta sarebbero intervenuti gli stessi giocatori della formazione lituana, i quali si sarebbero fermamente opposti all’allontanamento di Maksvytis.

Per non minare lo spogliatoio, la dirigenza dello Zalgiris avrebbe quindi deciso di confermare il coach, almeno per il momento. In EuroLega la stagione dei lituani è per ora deludente, sono quindicesimi con un record di 5-9. Meglio invece in campionato, dove hanno vinto 11 partite su 13 e condividono il primo posto con Rytas e BC Wolves.

Questo pomeriggio ci sarà una conferenza stampa in cui la dirigenza dello Zalgiris Kaunas chiarirà la situazione.