ASVEL corsara in casa dell’Olympiacos: arriva la prima vittoria del 2021

OLYMPIACOS PIRAEUS – LDLC ASVEL VILLEURBANNE 63-69

(17-17/16-17/9-17/21-18)

Arriva anche per ASVEL Villeurbanne la prima vittoria europea del 2021. I francesi tornano a vincere dopo quattro sconfitte consecutive e lo fanno in casa dell’Olympiacos, una delle squadre più in forma dell’ultimo mese. Una sconfitta sonante, arrivata dopo l’ottima prestazione dell’ex NBA Yabusele.

Due quarti molto equilibrati al Pireo. I padroni di casa, dopo un iniziale +7, subiscono per mano di Walton Jr e Lighty un controbreak che vale la parità, condizione che rimane tale nonostante le triple di Vezenkov e Strazel (17-17). Ogni tentativo di fuga viene prontamente stoppato dalla compagine francese, brava a ribaltare con Yabusele alla metà. Spanoulis, Vezenkov ed Ellis provano ancora a rimettersi sotto nel finale, ma Cole prima e Kahudi impediscono il sorpasso e permettono il vantaggio ospite alla sirena della metà (33-34).

Yabusele è ancora mattatore nei primi minuti del terzo periodo: lui e Strazel sono autori dell’allungo che vale il +7 ASVEL, distacco che, nonostante i tentativi di Vezenkov ed Harrison, non viene scalfito assolutamente. Nel finale gli ospiti allungano ulteriormente con Lighty ,e per l’Olympiacos si fa sempre più difficile (42-51). Il parziale di 8-2 riavviva la gara per i padroni di casa, di nuovo sotto di almeno due possessi dagli avversari. Cole prima e Fall poi cercano di rimandare al mittente le incursioni dei greci, favoriti anche dal momento caldo della partita. Spanoulis e soci tentano ancora il tutto per tutto, ma gli ospiti amministrano bene e non sbagliano sotto pressione. Gli ultimi minuti sono un susseguirsi di tiri liberi, e alla sirena la vittoria per ASVEL è sancita (63-69).

OLYMPIACOS PIRAEUS: Harrison 13 – McKissic 11 – Spanoulis 10

LDLC ASVEL VILLEURBANNE: Yabusele 19 – Walton 9 – Cole 8

fonte foto: bebasket.fr

Sardo (da Thiesi) classe ’96, laureato in scienze politiche all’università di Sassari e giocatore a tempo perso. Mi occupo di Serie A ed EuroLega, in attesa che mi chiamino come dodicesimo sventola asciugamani. Parte di BU da luglio ’15.