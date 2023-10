ASVEL, Pozzecco all’esordio in Francia DEMOLISCE lo Strasburgo di Cancellieri e Alberani

Gianmarco Pozzecco continua a disputare dei “derby” italiani nei suoi sordi con l’ASVEL perché, dopo la Virtus Bologna di Luca Banchi, oggi ha fatto l’esordio in panchina in Francia contro lo Strasburgo degli italiani Massimo Cancellieri, coach, e Nicola Alberani, general manager dei transalpini.

Il primo tempo è stato tutto sommato equilibrato, con la squadra di Cancellieri che ha chiuso all’intervallo lungo sotto di due possessi, 44 a 39. A determinare questo match è stato il rientro dagli spogliatoi e il terzo quarto: 27 a 9 di parziale e 2 punti virtualmente in cascina.

Gli ultimi 10 minuti sono serviti solo per aggiornare le statistiche dei giocatori. Alla fine l’ASVEL di Pozzecco e Casalone ha battuto lo Strasburgo di Cancellieri e Alberani con il risultato finale di 91 a 72. Decisivi i due lunghi francesi Youssoupha Fall e Joffrey Lauvergne,

Quella di questa sera è stata la prima vittoria del Poz con i francesi, con la speranza di riuscire a migliorare la situazione in classifica in campionato, con il Monaco che è a 9 vittorie in 9 partite, mentre l’ASVEL è 6-3.

Ora la formazione di Villeurbanne può rimettere la testa sull’EuroLega, con la trasferta di giovedì a Kaunas, con uno Zalgiris in crisi dopo la pesante sconfitta contro il Valencia proprio alla Zalgirio Arena di settinana scorsa.

