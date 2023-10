S3X, DR0G4 & BODIROGA: il FENOMENALE cugino di DRAZEN

La storia del basket è piena zeppa di giocatori indimenticabili, di giocatori che, per un motivo o per un altro, restano per sempre nel cuore dei tifosi. Beh, Dejan Bodiroga è uno di quelli. Però non sappiamo quanti giocatori – di culto o meno – possano vantarsi di essere i protagonisti di una canzone passata in tutte le radio e TV del proprio Paese. Perché il “White Magic” è sempre stato qualcosa di diverso per il popolo serbo, qualcosa di unico, qualcosa di inimitabile. Perché Bodiroga è stato un Dio per i serbi e per il basket europeo.

Bodiroga ha saputo vincere tutto con la Nazionale, a parte l’Olimpiade, e tutto in Europa con i club in cui ha militato. È dovuto scappare da una guerra fratricida quando era poco più che un ragazzino ed è dovuto diventare uomo in fretta, con Tanjevic come padre adottivo, che l’ha accolto, coccolato, istruito ed educato. Si è guadagnato il rispetto di tutti e tutto per quello che ha fatto dentro e fuori dal campo e ora è una leggenda del basket. Perché in fondo “Sesso, droga e Bodiroga”, parafrasato in termini meno spinti, è quello di cui un po’ tutti noi abbiamo bisogno: impulsi, stimoli, anche sessuali, divertimento, legale, senza stupefacenti o simili, e pallacanestro. Solo così possiamo essere veramente felici.

