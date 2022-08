Ataman contro gli arbitri di Turchia-Serbia: “La FIBA deve indagare”

Il coach della Turchia, Ergin Ataman, ha criticato gli arbitri della partita di qualificazione ai Mondiali 2023 della sua nazionale contro la Serbia e in particolare le loro decisioni durante il quarto decisivo periodo:

“Siamo arrivati ​​al punto in cui stavamo per vincere la partita ma, soprattutto, dopo che abbiamo pareggiato, è entrato in gioco il fischietto dell’arbitro”, ha detto Ataman. La Turchia è tornata da -21 fino a pareggiare il punteggio a quota 71 nel quarto quarto, prima di perdere 72 a 79. “C’è stata una così grande mancanza di rispetto verso la nazionale turca davanti a 16.000 tifosi. Certo, esamineremo i nostri errori, ne abbiamo anche commesso di gravi. Ma spero che la FIBA ​​Central Officiating Committee indagherà a fondo l’ultimo periodo di questo match. C’era una panchina serba che nell’ultimo quarto si è sempre opposta a tutto, contro un fallo tecnico ridicolo che è stato fischiato sulla nostra panchina nel primo tempo”.

Una sconfitta che brucia

È stato un risultato difficile da accettare per la nazionale turca, scesa a 2-4 e al quinto posto nel Gruppo I dopo le due sconfitte consecutive nella finestra delle qualificazioni ai Mondiali di agosto. Nikola Jokic ha inflitto molti danni alla squadra turca nel primo tempo ed è stato il principale responsabile della costruzione di un vantaggio di 21 punti della Serbia.

“Nella prima parte abbiamo fatto male, soprattutto in difesa. Abbiamo avuto un grosso problema a fermare Jokic. In attacco, ovviamente, non è stato facile segnare in ogni possesso. Anche il nostro morale si è abbassato e non abbiamo trovato un buon modo per attaccare. Nel secondo tempo abbiamo cambiato strategia. Abbiamo giocato con due lunghi – Sertac Sanli e Alperen Sengun – insieme e abbiamo iniziato a giocare in difesa in maniera aggressiva su Jokic. Abbiamo iniziato a intrappolarlo e siamo diventati aggressivi sui loro playmaker”.

