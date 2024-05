Serie A2 playoff, nessuna gara-5! Cantù, Trapani e Forlì chiudono le serie in 4

Questi i risultati di ieri sera, domenica 12 maggio, per gara 4 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West 2023/24.

Le serie sono al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

QUARTI DI FINALE PLAYOFF SERIE A2 OLD WILD WEST 2024 – GARA 4 – DOMENICA 12 MAGGIO

TABELLONE ORO

Elachem Vigevano 1955-Unieuro Forlì 69-95 (Forlì vince la serie 1-3)

UEB Gesteco Cividale-Acqua S.Bernardo Cantù 72-74 (Cantù vince la serie 1-3)

Così le semifinali (serie al meglio delle 5 partite, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa, gara 1 domenica 19 maggio):

Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste

Acqua S.Bernardo Cantù-Apu Old Wild West Udine

TABELLONE ARGENTO

UCC Assigeco Piacenza-Trapani Shark 68-85 (Trapani vince la serie 1-3)

Così le semifinali (serie al meglio delle 5 partite, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa, gara 1 sabato 18 maggio):

Trapani Shark-Tezenis Verona

Flats Service Fortitudo Bologna-Real Sebastiani Rieti

Non ci sono state grandi sorprese, forse solo il 3 a 0 di Trieste con Tortone e quello della Fortitudo Bologna con Treviglio, non tanto per il passaggio del turno ma per le zero sconfitte.

