“ATTENZIONE PICKPOCKET”: virali TikToK di franchigie NBA con il suono nato in Italia

Uno degli ultimi trend italiani su TikTok è quello di una signora che avverte le persone di possibili borseggiatrici nelle vicinanze all’urlo di “ATTENZIONE PICKPOCKET, ATTENZIONE BORSEGGIATRICI”.

L’aspetto curioso è che questo video di monito sia riuscito a fare il giro del web e ora diverse franchigie NBA hanno riutilizzato l’audio per mostrare immagini di rubate di alcuni dei loro migliori giocatori.

La somiglianza della parola “attenzione” con “attention” in inglese e l’utilizzo del termine “pickpocket” hanno permesso che questo audio facesse il giro del mondo. Ecco alcuni video di “attenzione pickpocket” pubblicati dai Los Angeles Clippers, Toronto Raptors e Brooklyn Nets.

Nemmeno in Italia scherziamo perché anche la Dinamo Sassari ha fatto un TikTok a riguardo, che potete vedere QUI:

Insomma, come avete potuto vedere, ognuno ha reinterprato il trend a proprio modo ma l’aspetto curioso è che un audio potenzialmente serio come questo sia diventato virale su TikTok e lo abbiano utilizzato per parlare di palle rubate e non di scippi veri e propri.

Stiamo a vedere se qualche altre squadra NBA seguirà la scia e farà dei TikTok di questo tipo o magari ancora più carini.

