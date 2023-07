Willy Hernangómez ufficiale al Barcelona libera Nikola Mirotic?

Willy Hernangómez sarà un giocatore del Barcelona fino al 30 giugno 2026. Il club catalano, che aveva presentato una qualifying offer all’ACB, per il fatto che il giocatore era soggetto al diritto di processo, ha dovuto attendere fino alla mezzanotte di stasera per sapere se il Real Madrid, club che aveva i suoi diritti nella Liga Endesa, volesse eguagliare l’offerta. Così non è stato e Willy è, a tutti gli effetti, un giocatore del Barcelona. Ma l’ingaggio di Willy Hernangómez come si collega all’uscita di Nikola Mirotic dalla Catalunya?

I due ex NBA e compagni di Nazionale spagnola giocano in ruoli abbastanza simili. Entrambi sono dei lunghi, con Willy Hernangómez che è più centro che ala forte, mentre Nikola Mirotic nasce come ala e negli ultimi anni si è adattato anche a giocare da centro.

In comune in questo momento hanno più o meno l’altezza, centimetro più, centimetro meno, il fatto di essere sotto contratto con l’FC Barcelona e uno stipendio davvero importante. Tanto importante che i blaugrana non possono sopportare entrambi, ecco perché ci viene da dire – a rigor di logica – che, se il Barça ha messo sotto contrato Willy, è sicuro di poter salutare molto presto il nativo di Podgorica.

Stiamo a vedere se questa supposizione si trasformerà in qualcosa di più e soprattutto se l’ex Chicago e Milwaukee firmerà con l’EA7 Milano.

