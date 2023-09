Avramovic pensa che Djokovic sia del livello di Michael Jordan e Muhammad Ali

Mentre Aleksa Avramovic era impegnato nelle giocate cruciali della nazionale serba nella FIBA Basketball World Cup 2023, il suo connazionale e superstar del tennis, Novak Djokovic, vinceva partita dopo partita gli US Open.

Le strade dei due atleti si sono incrociate martedì sera, quando una folla di migliaia di persone a Belgrado ha festeggiato il secondo posto della Serbia nella Coppa del Mondo FIBA e il 24° titolo del Grande Slam di Djokovic.

Avramovic si è concesso un momento di condivisione con SportKlub durante la trasmissione in diretta dell’amichevole di basket Partizan-Fuenlabrada di mercoledì. Ha espresso la sua genuina gioia per la recente conversazione con il fenomenale tennista serbo.

Avramovic ha elogiato Djokovic. Agli occhi del cestista, Djokovic si colloca tra i migliori atleti della storia, accanto a figure leggendarie come Michael Jordan e Muhammad Ali.

“È un fenomeno che emana carisma. Non abbiamo parlato di nulla di speciale che possa incuriosire, ma di argomenti normali. Mi sono congratulato con lui per il suo grande successo e per il modo in cui rappresenta il nostro popolo e il nostro Paese. A mio parere, è uno dei migliori atleti di sempre, insieme a Michael Jordan, Muhammad Ali. Sta diventando una leggenda e gli auguro il meglio in tutto”.

