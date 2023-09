Langston Galloway ha già dimostrato ciò di cui è capace nelle prime amichevoli con Reggio Emilia

Langston Galloway rischia di essere un vero e proprio crack per il campionato italiano. Il veterano americano, per anni role player in NBA, quest’estate è approdato in Serie A firmando a sorpresa con Reggio Emilia. La point guard nelle prime tre amichevoli con i biancorossi ha subito dimostrato tutto il proprio valore.

All’esordio contro Cento, formazione di A2, ha aperto la sua esperienza reggiana con 19 punti in un facile successo 100-64. Nella seconda amichevole, primo vero test visto che di fronte c’era Brescia, Galloway ha alzato l’asticella chiudendo con 31 punti in un match però perso 89-104.

Il meglio di sé però l’ex Phoenix e Detroit lo ha dato ieri sera contro il Krka Novo Mesto, realizzando quello che per ora è il suo career-high italiano con 35 punti. Un vero e proprio show che ha portato Galloway e Reggio Emilia alla vittoria 102-76. Certo, è solo basket d’estate, ma Reggio sembra aver trovato un vero e proprio diamante.

Foto: Pallacanestro Reggiana