Dinamo Sassari, chi potrebbe essere il sostituto di Bendzius?

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari sta purtroppo affrontando un problema serio, ovvero l’infortunio di Eimantas Bendzius, infortunatosi con la Lituania durante la vittoria contro Team USA alla FIBA Basketball World Cup 2023.

La formazione sarda aggregherà nelle prossime ore l’ala forte olandese Dylan Van Eyck, che aveva iniziato la stagione 2022-2023 a Chiusi in A2, come ospite per tenere alto il livello degli allenamenti in attesa di reperire il nome giusto sul mercato, come riportato da Giuseppe Sciascia su Superbasket.

Il primo nome per il dopo Eimantas Bendzius alla Dinamo Sassari è quello di Isaiah Miles, 29enne ala forte già vista in BCL con l’AEK Atene nella stagione 2022/23 (10,7 punti e 5,2 rimbalzi nel campionato greco). I sardi non sono interessati all’ala lituana Osvaldas Olisevicius, attualmente sotto contratto con l’UNAHOTELS Reggio Emilia. Mile sè in cima alla lista dei desideri della formazione di Piero Bucchi.

Stiamo a vedere se la Dinamo Sassari deciderà di puntare sull’ex AEK Atene come sostituto di Eimantas Bendzius oppure se verranno fuori altri nomi nei prossimi giorni. Di sicuro bisognerà trovare un’alternativa molto in fretta, magari lo stesso Dylan Van Eyck potrebbe convincere i sardi.

Leggi anche: Langston Galloway ha già dimostrato ciò di cui è capace nelle prime amichevoli con Reggio Emilia