Awudu Abass, derby Bologna-Milano… ma occhio alla MAXI OFFERTA dalla Turchia

Awudu Abass ha giocato una buonissima stagione con la maglia della Virtus Bologna e potrebbe rinnovare, ma su di lui ci sono anche l’Olimpia EA7 Milano e il Besiktas, squadra della Turchia.

Secondo quanto riportato da La Prealpina, il giocatore italiano nato a Como, che quest’estate rappresenterà l’Italbasket, ha ricevuto un’offerta quasi irrinunciabile dalla formazione di Istanbul del Besiktas e pare ci stia seriamente pensando. Il campionato turco è uno dei più competitivi d’Europa e l’impatto economico potrebbe fare la differenza per un ragazzo di 31 anni già compiuti, considerando che ha qualche anno di carriera davanti a sé ma non ancora tantissimi.

Di certo sappiamo che la Virtus Bologna sta lavorando al rinnovo di Awudu Abass e anche l’Olimpia Milano lo vuole, però la Turchia sembra poter essere la destinazione privilegiata dall’italiano ex Brescia e Cantù tra le altre.

Stiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime ora. Può essere più un problema per le VuNere che per le Scarpette Rosse, che si sono tutelati a livello di Serie A con Paul Eboua. Vediamo se alla fine andrà davvero al Besiktas o continuerà a giocare in Italia.

Leggi anche: Olimpia EA7 Milano, Devon Hall va al Fenerbahçe, ad un passo il suo sostituto