EA7 Milano, Devon Hall va al Fenerbahçe, ad un passo il sostituto

Dopo la vittoria del terzo Scudetto consecutivo, Devon Hall cambierà aria e lascerà l’Olimpia EA7 Milano. Secondo Aris Barkas di Eurohoops, l’americano avrebbe trovato l’accordo con il Fenerbahçe, squadra che era già stata menzionata tra le sue pretendenti. Hall ha segnato 8.2 punti di media in EuroLega quest’anno ed è stato uno dei più costanti a disposizione di Ettore Messina.

Devon Hall is the first new addition of Fenerbahce as the three-time Italian champion is moving to Istanbul.

First report of the interest by @eurodevotion , more on @Eurohoopsnet and @EurohoopsTR

— Aris Barkas (@arbarkas) June 15, 2024