Daniel Hackett: “Mi sono dimezzato lo stipendio pur di non andare a Milano”

Daniel Hackett è oggi uno dei simboli della Virtus Segafredo Bologna ma in passato ha vestito la maglia dell’Olimpia Milano e prima ancora quella della Montepaschi Siena.

Nella stagione 2013-2014 si è trasferito proprio dalla Toscana alla Lombardia in uno scambio storico che tutti i tifosi del basket italiano ricorderanno: Hackett a Milano e MarQuez Haynes a Siena. Però Hacket non ci voleva proprio andare alle Scarpette Rosse, come detto da lui stesso a StepOut, il podcast di Awudu Abass e Tommaso Marino:

“Nell’estata del 2013 Ferdinando Minucci mi aveva venduto all’Olimpia Milano. Era tutto fatto. Aveva venduto David Moss e Kristjan Kangur e aveva venduto anche me. Io però non ci volevo andare a Milano, volevo restare a Siena. Feci di tutto per restare un’altra stagione e riuscì a convincere Minucci a trattenermi dopo un pranzo lunghissimo da lui. Mi dimezzai addirittura lo stipendio pur di rimanere a Siena e non andare a Milano”, ha detto Daniel Hackett sul suo passaggio a Milano.

“Ho rischiato anche di non andarci a stagione in corso: se fossimo andati alle top 16, avevo l’accordo con Minucci che sarei rimasto ma purtroppo perdemmo l’ultima gara di regular season con canestro allo scadere di Jayson Granger contro Malaga e dovetti andare all’Olimpia. Era una situazione strana perché con i tifosi di Milano avevo sempre avuto un rapporto conflittuale e ora giocavo per loro. Poi è andata com’è andata ma sono rimasto legatissimo a Siena”.

