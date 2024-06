Team USA, dubbio Kawhi Leonard ma c’è già l’eventuale sostituto per le Olimpiadi

La stellare squadra di Team USA per le Olimpiadi di Parigi potrebbe subire una defezione nelle prossime settimane. È infatti incerta la presenza di Kawhi Leonard, ancora alle prese con l’infortunio che lo ha messo KO nel finale di stagione, Playoff compresi. Se Leonard non dovesse farcela per le Olimpiadi, la prima scelta per sostituirlo sarebbe Derrick White.

White ha già fatto parte della Nazionale qualche anno fa, quando fu convocato da Gregg Popovich per il Mondiale 2019. Passato a Boston da un paio di stagioni, il giocatore è diventato fondamentale per i biancoverdi ed è vicinissimo a vincere il suo primo titolo NBA. In questa stagione White ha mantenuto 15.2 punti di media con 5.2 assist e un grande contributo difensivo.

Un altro giocatore a rischio è Joel Embiid, che ieri in diretta TV ha però dichiarato che farà di tutto per essere disponibile per il suo esordio con Team USA.