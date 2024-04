Banchero come Doncic! Ecco come Paolo ha eguagliato Luka

Paolo Banchero e gli Orlando Magic sono stati sconfitti mercoledì sera dai Milwaukee Bucks per 117 a 99, ma il lungo ha avuto comunque qualcosa per cui sorridere poiché Banchero ha scritto un pezzettino di storia in NBA nel terzo quarto, secondo Magic PR, eguagliando Luka Doncic:

“Con il canestro da 3 punti a 10:42 del terzo quarto di stasera a Milwaukee, l’ala degli Orlando Magic, Paolo Banchero, si unisce a Luka Doncic come gli unici giocatori nella storia dell’NBA ad aver accumulato 3.000+ punti, 1.000+ rimbalzi e 200+ tiri da 3 punti durante le loro prime due stagioni NBA”.

With a 3-point FG at 10:42 of the 3rd quarter tonight at Milwaukee, @OrlandoMagic forward @Pp_doesit joins Luka Doncic has the only players in @NBAHistory to amass 3,000+ points, 1,000+ rebounds and 200+ 3-pointers during their first two #NBA seasons.#MagicTogether pic.twitter.com/QGfOjduDJN

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) April 11, 2024