Le ULTIMISSIME sull’infortunio di Antetokounmpo: quando torna?

I tifosi dei Milwaukee Bucks hanno avuto un grosso spavento martedì sera quando la superstar della squadra, Giannis Antetokounmpo, ha subito un infortunio senza contatto durante la vittoria per 104 a 91 contro i Boston Celtics.

Mercoledì mattina americano i Bucks hanno ricevuto il miglior aggiornamento possibile sull’infortunio di Giannis. Ma non sono ancora del tutto fuori dai guai in vista dei Playoff NBA 2024.

“Dopo una risonanza magnetica, il tendine d’Achille sinistro di Giannis Antetokounmpo è completamente intatto e il suo ritorno in campo dipenderà dalla velocità di guarigione dello stiramento al polpaccio sinistro, secondo quanto riferito da fonti di ESPN”, ha riferito l’insider NBA Adrian Wojnarowski.

After an MRI, Giannis Antetokounmpo’s left Achilles tendon is fully intact and his return to play will come with how quickly his left calf strain heals, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2024