VIDEO: l’ASSURDO errore di LUWAWU-CABARROT che è costato la vittoria a Milano

Ieri sera l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano di Timothé Luwawu-Cabarrot è riuscita a perdere in un modo incredibile a OAKA contro il Panathinaikos di Atene. I meneghini avevano preso un vantaggio anche di 15 punti a metà del terzo quarto ma poi si sono sciolti come neve al sole e hanno dilapidato tutto, perdendo di ben 13 lunghezze all’overtime.

Eppure a 31 secondi dal termine, nonostante un quarto periodo di basso livello, Timothé Luwawu-Cabarrot aveva tra le mani la palla del comodissimo +4, che avrebbe tranquillamente regalato il successo all’Olimpia Milano, ma il francese è riuscito a sbagliare un tiro da mezzo metro 1 contro 0.

Tra l’altro, come potete vedere sempre dal tweet qui sopra, sempre l’ex Atlanta Hawks avrebbe potuto tranquillamente mettere a referto una tripla apertissimo che avrebbe dato il +5 a Milano a 70 secondi dal termine. Però i canestri da dietro largo, anche se apertissimi, possono essere sbagliati. Ma il lay up a 30 secondi dal termine dopo aver mandato il tuo avversario al bar, a questi livelli, i più alti in Europa, no.

Davvero peccato perché gli italiani avrebbero potuto spezzare questa catena di sconfitte e tornare a sorridere, cercando di rientrare il più possibile a contatto prima di Natale.

