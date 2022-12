Malcolm Delaney, ex giocatore dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, ha commentato l’ottava sconfitta di fila su Twitter delle Scarpette Rosse.

La point guard americana stava guardando il match a casa sua negli Stati Uniti ed è stato incollato al telefono fino all’inizio del quarto quarto, quando i biancorossi erano sopra di 9. Poi sappiamo com’è finita: overtime e successivamente vittoria di 13 lunghezze dei greci del Panathinaikos a OAKA.

“Stabo guardando la partita di Milano ed erano in vantaggio di 9 nel quarto quarto, poi cosa diamine è successo? Sono entrato in banca, così non ho potuto vedere il resto della partita”.

I had Milan game on and they were up like 9 in the 4th wtf happen? I walked in the bank so I couldn’t see the rest of the game — malcolm delaney (@foe23) December 8, 2022

In molti gli hanno risposto ma i tweet che hanno riscosso maggior successo sono quelli dove mostrano Timothé Luwawu-Cabarrot che sbaglia un canestro da mezzo metro 1 contro 0:

Onestamente un errore di questo tipo non era capitato mai nemmeno a noi di vederlo a questi livello. Diciamo che è stato abbastanza imbarazzante: 2 punti facili, + 4 e praticamente vittoria in tasca. Come ben sappiamo, così non è stato e i greci hanno poi portato il match al tempo supplementare. Ma non è che Delaney sta guardando così tanto Milano perché ci vuole tornare?

