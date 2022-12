Milano, Ettore Messina “addolorato” per l’ennesima sconfitta di fila

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, ha commentato l’incredibile sconfitta dell’Olimpia Milano in casa del Panathinaikos:

“Per prima cosa voglio fare le congratulazione al Panathinaikos, che ha continuato a credere sul successo, anche quando era in difficoltà. Abbiamo giocato una bella gara per 37-38 minuti, dove abbiamo mosso bene la palla, trovato ottimi tiri, chiudendo addirittura con 22 assist. Questo dato è incredibile. Perdere una sfida del genere è doloroso. Ovviamente le nostre scelte negli ultimi 2 minuti non sono state buone, ma abbiamo anche sprecato certe buone situazioni, sbagliando liberi, da 3 e anche dei lay up comodi comodi. E abbiamo concesso loro due canestri facili. Dobbiamo imparare a giocare nei momenti decisivi dei match, però cerchiamo di prendere il buono dei 38 minuti giocati bene e continuiamo a lavorare”.

“Credo che stiamo crescendo, da quando Luwawu- Cabarrot è arrivato. Abbiamo giocato alcune buone partite in Italia, specialmente nelle ultime 2-3 settimane. Ovviamente questo è un periodo difficile per noi e c’è parecchia frustrazione. Ma abbiamo una squadra di giocatori esperti e dovranno cercare di superare questo periodo. La differenza con la scorsa stagione è che gli infortuni erano arrivati dopo 3-4 mesi, e la squadra era forte mentalmente, mentre quest’anno abbiamo dovuto combattere con questi problemi sin dal primo giorno di preparazione. Quindi non siamo riusciti a creare una forte chimica. Anche se i giocatori lavorano sempre duro e sono sempre disponibili in allenamento. Ci servono un po’ di equilibrio e anche un pizzico di fortuna”.

