Pablo Laso spiega come sceglierà la sua prossima squadra

Il due volte campione di EuroLega con il Real Madrid, Pablo Laso, ha analizzato i fattori che prenderà in considerazione per decidere con quale squadra riprendere la carriera.

Il tecnico spagnolo è già stato contattato dal Panathinaikos dopo l’esonero di Dejan Radonjic da parte dei Verdi.

Ecco cos’ha detto Laso in un’intervista a SergioBasket Vlogs:

“Non voglio affrettare la mia decisione. È una decisione che non è facile, non è facile. Cambiare lavoro non è facile, non solo come allenatore. E, nel mio caso, ho avuto la fortuna di passare undici anni nella stessa squadra. Quindi, non c’è dubbio che quello che vorrei, è farlo bene. Quello che vorrei è essere sempre nella stessa squadra perché questo significa che ti apprezzano. Sono stato fortunato che dove sono stato, mi hanno apprezzato molto e mi hanno sopportato molto. Non è facile sopportare un allenatore, abbiamo le nostre cose. Per questo penso all’importanza del progetto, del luogo e di mille altre cose”.

Laso è free agent dopo essersi separato dal Real Madrid lo scorso luglio per motivi medici. Durante la sua corsa di 11 anni con i Blancos, ha vinto l’EuroLega nel 2015 e nel 2018, insieme a 18 trofei nazionali, tra cui 6 scudetti spagnoli. È stato nominato allenatore dell’anno in EuroLega nel 2015 e nel 2018.

Leggi anche: Scoot Henderson non è così convinto che Wembanyama sarà la prima scelta assoluta al Draft…