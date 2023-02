Scoot Henderson non è così convinto che Wembanyama sarà la prima scelta assoluta al Draft…

Scoot Henderson degli Ignite, squadra di G-League, e il sensazionale francese Victor Wembanyama sono ampiamente proiettati come le prime due scelte assolute al Draft NBA del 2023.

Wembanyama è considerato il favorito schiacciante per essere scelto con la numero 1 in assoluto e continua a ricevere recensioni entusiastiche tra i circoli NBA. Indipendentemente da quello che sarà l’ordine al Draft NBA, Henderson ha rivelato la sua mentalità e il suo rapporto con Wembanyama in un’apparizione su SiriusXM NBA Radio.

“C’è un grande livello di rispetto reciproco. Spero di essere la prima scelta al Draft cercando di conquistarla andando in palestra e dando il massimo ogni giorno. Non cerco di prestare attenzione a ciò che gli altri dicono sul fatto che sicuramente sceglieranno uno o l’altro oppure alimentano le critiche. Lavoro sodo e si vedrà”.

"There's a mutual level of respect"@thereal013 talks about the debate over whether he or Victor Wembanyama should be the first pick of the 2023 NBA Draft #NBAAllStar pic.twitter.com/m2hxseanq5

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) February 22, 2023