Mannion e Spissu illuminano Livorno e l’Italia batte l’Ucraina

Italia – Ucraina 85-75

(23-21; 20-22; 15-14; 27-18)

Bella vittoria di un’Italia piena di giovani contro l’Ucraina con tanti giocatori alla primissima esperienza in Azzurro o quasi, come per esempio Riccardo Visconti, ma anche Tomas Woldetensae, che aveva già vestito la maglia dell’Italia ma non in partita ufficiale. I grandi protagonisti di sera però sono stati Nicolò Mannion e Marco Spissu, 49 punti in 2, di cui 28 del ragazzo italo-americano ex Golden State Warriors.

Il match è stato tutto sommato equilibrato, al netto di una fiammata azzura a inizio gara che ha portato gli italiani a +10 sugli ucraini, 19 a 9. Solo nel finale i ragazzi di Gianmarco Pozzecco sono riusciti, guidati dal playmaker sardo e dal figlio di Pace, a mettere definitivamente la freccia e a vincere la gara con il risultato finale di 85 a 75.

Italia: Spissu 21, Mannion 28, Biligha 0, Flaccadori 0, Tessitori 11, Ricci 3, Bortolani 3, Moraschini 4, Caruso 0, Visconti 7, Severini 8, Woldetensae 0. All. Gianmarco Pozzecco.

Ucraina: Lukashov 6, Lypovyy 0, Bobrov 10, Voinalovych 11, Pustovyi 11, Sanon 15, Bliznyuk 6, Kovliar 3, Herun 4, Sydorov 9. All. Ainars Bagatskis.

