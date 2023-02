Wembanyama sfodera un’altra clamorosa prestazione con la Francia

Victor Wembanyama in questi giorni è tornato a vestire la maglia della Francia nelle qualificazioni alla World Cup che si terrà in Asia tra qualche mese. Il talento del Metropolitans92 aveva fatto il proprio esordio con i Bleus a novembre e già aveva dimostrato di essere una spanna sopra gli altri giocatori in campo, nonostante la giovane età. Oggi nella partita tra Francia, già qualificata al Mondiale, e Repubblica Ceca, Wembanyama ha sfoderato una nuova grandissima prestazione: 22 punti, 17 rimbalzi, 6 stoppate e 4 recuperi nella vittoria dei suoi in rimonta 59-72.

Victor Wembanyama put on a show with the French senior national team today versus the Czech Republic with 22 points, 17 rebounds, 6 blocks, 4 steals and the win, including some ridiculous highlights as usual. pic.twitter.com/zcvOx2rRqT

— Jonathan Givony (@DraftExpress) February 23, 2023