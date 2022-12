Anthony Davis merita l’MVP? Magic Johnson ha le idee chiare!

Due giorni dopo aver segnato 44 punti contro i Milwaukee Bucks, Anthony Davis è tornato di nuovo a dominare con i Los Angeles Lakers, mettendo a referto 55 punti nella vittoria con gli Washington Wizards, e ora si parla di MVP per lui.

Naturalmente, ha mandato in fermento l’intero mondo NBA, con molti fan che hanno espresso la loro convinzione che Davis si sia spinto nelle conversazioni per l’MVP con la sua incredibile esibizione con i Purple and Gold.

Quando AD ha messo in ombra Giannis Antetokounmpo venerdì scorso, Magic Johnson ha esaltato le possibilità di MVP del lungo e ha fatto notare che sarebbe stato nella conversazione se fosse riuscito a mantenere la sua produzione di alto livello. Ora, sempre più persone sono d’accordo con lui. A parte il suo cinquantello abbondante, Davis ha tirato giù anche 17 rimbalzi e 3 stoppate nella vittoria per 130 a 119 sugli Wizards.

Su Twitter la gente si sta scatenando perché in tantissimi credono che Anthony Davis meriti di vincere l’MVP per quello che sta dimostrando.

With his 55 point and 17 rebound performance tonight, Anthony Davis leads the NBA MVP race! 🔥 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 5, 2022

Anthony Davis entering the MVP conversation pic.twitter.com/gr0P9GG3In — NBA Memes (@NBAMemes) December 5, 2022

"Sooner or later, he'll be in the [MVP] conversation." Kristaps Porzingis on Anthony Davis⬇️ pic.twitter.com/ZrKg9Fmoxx — NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) December 5, 2022

Stiamo a vedere se le prestazioni di The Brow continueranno perché, qualora fosse così, sarebbe difficile non inserirlo tra coloro che meritano di vincere il premio di MVP.

