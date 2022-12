Negli ultimi tempi Anthony Davis ha giocato come un dio del basket e ha messo in scena un’altra prestazione assurda questa notte guidando i Los Angeles Lakers a una vittoria in trasferta per 130 a 119 sui Washington Wizards.

Il lungo dei Lakers ha portato tutto ciò che poteva sul tavolo e ha sbaragliato gli Wizards mettendo a referto 55 punti, tirando 22 su 30 dal campo. Washington semplicemente non aveva antidoto a Davis, tuttavia, gli Wizards possono rincuorarsi che nessuna squadra apparentemente abbia una soluzione contro la stella dei Lakers.

“Anthony Davis ha chiuso con 55 punti, 17 rimbalzi e 3 stoppate contro i Washington Wizards. È solo il secondo giocatore con 55 punti, 15 rimbalzi e 3 stoppate in una partita da quando le stoppate sono diventate ufficiali nel 1973-74, unendosi a Kevin McHale il 3 marzo 1985”.

Anthony Davis finished with 55 points, 17 rebounds, & 3 blocks against the Wizards. He's just the 2nd player with 55 points, 15 rebounds and 3 blocks in a game since blocks became official in 1973-74, joining Kevin McHale on March 3, 1985. pic.twitter.com/B7v6BkMIfz — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 5, 2022

La doppia doppia di Davis è arrivata sulla scia della sua esplosione da 44 punti in un successo per 133 a 129 sui Milwaukee Bucks venerdì per aiutare i Lakers a dare il via a un lungo viaggio con una clamorosa vittoria.

I Lakers ora sono di nuovo in viaggio per una partita contro i Cleveland Cavaliers martedì, nella città di LeBron James.

Leggi anche: Trae Young litiga con coach McMillan e non va a vedere la partita