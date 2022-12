Stella Rossa, il presidente Čović non smentisce Campazzo

Ieri sera Sportski Zurnal ha dato la notizia dei contatti tra Stella Rossa Belgrado e Facundo Campazzo ed Eurohoops ha confermato che sul tavolo c’è l’offerta da 1,8 milioni fino a fine stagione, più una grossa percentuale dei 2,6 milioni di euro che il giocatore deve ancora pagare al Real Madrid.

Il presidente dello Crvena Zvezda ha parlato con Mozzart Sport di tale questione e ha osservato che il pubblico sarebbe stato informato in caso di accordo.

“Per quanto riguarda la Stella Rossa, abbiamo lavorato dall’inizio in modo che solo se e quando porteremo a termine qualche trattativa la annunceremo. Mi chiedo perché qualcuno abbia fretta e si preoccupi per noi più di noi. La nostra squadra è composta principalmente da giocatori serbi. Se andrà in porto qualche trattativa, lo sapranno tutti”, ha spiegato Čović.

I tifosi del club hanno iniziato a festeggiare quando è apparsa la notizia che la Crvena Zvezda avrebbe pensato di ingaggiare il nazionale argentino.

“Non c’è motivo di festeggiare, né di essere tristi”. Čović ha voluto fare l’enigmatico fino alla fine quando il giornalista gli ha chiesto se i biancorossi potessero avere delle speranza di avere nelle proprie fila l’esperto fantasista.

