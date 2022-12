Nico Laprovittola, uno dei capisaldi della Nazionale Argentina che a Barcellona sta brillando ai suoi massimi livelli europei, dopo il taglio di Facundo Campazzo si è detto arrabbiato con l’NBA e ha detto che non è una destinazione per gli argentini.

“Per me l’NBA è giocare l’EuroLega. Non guardo l’NBA, mi sono arrabbiato dopo quello che è successo con Luca (Vildoza n.d.r.), Facu (Campazzo n.d.r.) e Gaby (Deck n.d.r.) e penso che oggi non sia destino per noi”, ha detto Nicolás Laprovittola in una nota con uno dei giornalisti di basket più rispettati in Spagna e in Europa, Sergio Vegas.

Lapro, IMPOSIBLE MÁS CLARO.

"No miro NBA, no la consumo. Me enojé con la NBA luego de lo que le pasó a Luca, Facu y Gaby. La NBA no es un destino para los argentinos hoy".

Nico, che ha avuto anche un breve periodo con gli Spurs in NBA, ha trovato il suo posto nel mondo e ora brilla a Barcellona, sia in ACB sia in EuroLeague. E di più ora con l’infortunio dello spagnolo Nikola Mirotic, poiché l’uomo di Morón ha assunto il ruolo di leader della squadra catalana. Ha anche tirato fuori il suo aspetto da marcatore e ora Nicolás è il capocannoniere della sua squadra.

Il dibattito in Argentina è la diffusione che i media fanno del basket nel Paese. Quanto spazio ha il basket sui media nazionali? E nelle notizie? Non si parla più solo di Lega Nazionale, ma di NBA – che ha i suoi spazi per via delle luci – ma non dell’EuroLega, che è la fonte da cui abbevera l’NBA.

A Laprovittola è stato chiesto questo di Campazzo e lui ha risposto molto chiaramente: “Ci sono più notizie su Facu che gioca quattro minuti che su Vildoza o Laprovittola. Peccato che non sia valorizzato, ma l’ho detto in tante occasioni: la mia Nba è giocare l’Eurolega”.

