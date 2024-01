Tony Parker SCREDITA Doncic: “Non può essere nel discorso del GOAT europeo!”

Dwyane Wade ha avviato questa settimana un podcast, The Why. Nella prima puntata ha invitato i leggendari europei Dirk Nowitzki, Tony Parker e Pau Gasol e hanno parlato anche di Luka Doncic.

Quando Wade ha chiesto chi potesse essere considerato il più grande giocatore di basket europeo di tutti i tempi (abbreviato in GOAT), Nowitzki ha condiviso la sua ammirazione per quello che stanno facendo le superstar di oggi.

“In realtà sono molto orgoglioso di guardarli, onestamente. Sappiamo che i record sono lì per essere infranti, le cose succedono sempre, arriva sempre qualcuno che è migliore e fa cose migliori, fa di più, è più atletico. Succede e basta, è la vita. Sono davvero orgoglioso di guardare questi ragazzi. Vedo Luka ogni giorno e le cose che fa. Sarà nella conversazione per molto, molto tempo”, ha detto Nowitzki.

A quel punto Tony Parker lo ha interrotto dicendo che Doncic non può essere paragonato a Dirk.

“Per me, per essere considerato tale, devi vincere un titolo. Questa è solo la mia opinione personale. Mi piace il dibattito su chi sia il GOAT. Discuto sempre di GOAT con mio fratello e con i miei amici. È come una conversazione in barca, siamo sempre a discutere, a dibattere. Per me, visto che ho vinto un campionato, se non capisci cosa serve per vincere un campionato, non credo che dovresti partecipare al dibattito sul GOAT”, ha concluso Parker.

