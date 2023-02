Embiid inc***ato con l’NBA per l’affronto verso James Harden

James Harden è un 10 volte All-Star. Sfortunatamente per l’esterno dei Philadelphia 76ers, il counter non crescerà, dopo che è stato escluso dal roster dell’All-Star Game di questa stagione. Il compagno di squadra NBA dei Sixers, Joel Embiid, ha saputo della notizia e il lungo chiaramente non ne era affatto contento per Harden.

Embiid è andato rapidamente su Twitter per condividere la sua reazione all’affronto ad Harden. Nella sua mente, JoJo crede che la lega dovrebbe essere ritenuta responsabile di questa pagliacciata:

“Ci dovete delle spiegazioni @NBA”.

Y'all got some explaining to do @NBA — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) February 3, 2023

È difficile non essere d’accordo con Embiid in questo caso, soprattutto considerando quanto Harden sia stato fondamentale per il successo dei Sixers in questa stagione. A 33-17, Philly è attualmente terza nella Eastern Conference ed è a sole tre partite dai Boston Celtics, leader del campionato. Non si può negare che il gioco di Harden abbia avuto molto a che fare con questo.

James Harden ha avuto un appuntamento fisso con l’All-Star Game negli ultimi 10 anni. La striscia decennale di Harden ora volge al termine e Joel Embiid non riesce a darsi pace per questa assurda decisione dell’NBA.

Nel caso vi steste chiedendo chi sarebbe dovuto stare fuori al posto di Harden, Tyrese Haliburton e Jrue Holiday sono nella squadra dell’Est dell’All-Star Game.

Leggi anche: L’NBA ha comunicato tutte le riserve dell’All-Star Game 2023