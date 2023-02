L’NBA ha comunicato tutte le riserve dell’All-Star Game 2023

Alcuni dei più grandi nomi e dei giocatori più entusiasmanti del basket NBA non sono riusciti a essere votati tra i titolari per l’All-Star Game 2023. Ma non preoccupatevi, i fan di Joel Embiid, Ja Morant e tante altre star meritano chiaramente il riconoscimento di metà stagione a Salt Lake City.

La lega ha svelato le riserve dell’All-Star Game per entrambe le conference giovedì sera, con uno dei favoriti all’MVP dei Philadelphia 76ers e la superstar dei Memphis Grizzlies a capo di un gruppo stellare di giocatori che riflettono sia il panorama attuale della lega sia il modo in cui è pronta per evolversi in futuro.

I 30 head coach NBA hanno scelto tutte le riserve, la Lega ha chiesto loro di selezionare due guardie, tre giocatori interni e due wild card dalla Western e dalla Eastern Conference.

Steph Curry, Luka Doncic, LeBron James, Zion Williamson e Nikola Jokic hanno ricevuto più voti di tutti e partiranno titolari per l’Ovest. Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo saranno in quintetto per l’Est.

James e Antetokounmpo, in qualità di giocatori con più voti in ogni conference, saranno i capitani delle squadre per la seconda volta in quattro stagioni, non sceglieranno i loro roster fino a poco prima dell’inizio dell’All-Star Game, un cambiamento rispetto agli anni precedenti, quando le squadre venivano delineate prima dell’All-Star Weekend.

Senza ulteriori indugi, ecco le riserve NBA dell’All-Star Game 2023:

Western Conference

Backcourt: Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander, Damian Lillard

Frontcourt: Domantas Sabonis, Lauri Markkanen, Paul George, Jaren Jackson Jr.

Eastern Conference

Backcourt: Tyrese Haliburton, Jrue Holiday, Jaylen Brown

Frontcourt: Joel Embiid, Bam Adebayo, Julius Randle, DeMar DeRozan

