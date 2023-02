Milano-Stella Rossa, le pagelle: Hall MVP, Voigtmann è risorto?

L’Olimpia Milano ha vinto la seconda partita di fila in EuroLega, questa volte contro la Stella Rossa Belgrado dopo il Baskonia, e ora i tifosi meneghini – forse – possono tornare a sognare… o forse no.

OLIMPIA MILANO

B. Davies 6,5: Meno incisivo di altre volte, soffre Petrusev e in alternativa Bentil quando gioca nel pitturato, non prende rimbalzi, ma in attacco è un fattore soprattutto guadagnandosi falli su falli e mettendo a referto i canonici 10 punti, dimostrando di essere sempre nel match.

T. Luwawu-Cabarrot 6: Solita gara a due facce, un primo tempo ai limiti della perfezione e un secondo tempo in cui non segna più, soffre in difesa e sparisce dal campo. Nota importante i 6 rimbalzi, migliore della squadra. Se avesse continuità, sarebbe ancor più determinante.

S. Tonut 6,5: Due fotografie del match: il tuffo a metà campo per recuperare un pallone, e un rimbalzo

d’attacco co fallo subito nel momento della rimonta serba. Roba che al Forum si sa, viene molto apprezzata dalla gente. Finalmente è un punto fermo su cui contare per l’Olimpia.

N. Melli 6: Si vede che è un pelo fuori condizione, non gioca una gran partita ma le due schiacciate e un paio di rimbalzoni clamorosi alzano indubbiamente il voto alla sufficienza. Con calma ora può tornare il Nick che tutti conosciamo.

B. Baron 7: Ex di turno, punisce ancora ripetutamente. 15 punti, un paio di triple mortifere, solita presenza e pericolo costante, leader offensivo indiscusso della squadra. In un’annata comunque storta, perlomeno Milano ha una certezza, ed è Billy.

S. Napier 6,5: 0/8 dal campo potrebbe essere sinonimo di una partita negativa, e al tiro lo è stata. Ma poi leggi 5 assist con 0 perse, la sicurezza che gli altri hanno quando è in campo, la difesa forsennata sugli esterni avversari. Ed è a Milano da 4 giorni, quindi può solo che migliorare. Benvenuto Shabazz.

G. Ricci s.v.: Piccola apparizione per far rifiatare a rotazione i lunghi milanesi, oggettivamente ingiudicabile oggi.

D. Hall 8: MVP assoluto di serata, con un play a fianco e la possibilità di tornare a fare il suo ruolo pare essere tornato l’Hall conosciuto da tutti. 14 punti, la tripla frontale del +8 a 3’ dalla fine, attacchi al ferro, una clamorosa difesa su Bentil nel quarto periodo, e la solita sicurezza di non sbagliare mai una scelta. A Milano Hall serve come il pane, e serve nel suo ruolo, e la dimostrazione è questa.

K. Hines 7,5: Vedere una canotta biancorossa col 13 lo ha fatto rinascere probabilmente. Dominante sotto ogni aspetto, il canestro finale sull’errore di Napier suggella la vittoria e la sua prestazione totale, quella dell’Hines da tutti conosciuto. E per Milano è tanta manna tornare ad avere il suo leader emotivo.

J. Voigtmann 7: Chissà a volte cosa accade nella mente dei giocatori; da elemento misterioso, ad assoluto protagonista di due belle vittorie dell’Olimpia. Inizia male in difesa, però poi si fa valere a rimbalzo, piazza una stoppata, e soprattutto si inventa quel mezzo gancio del +6 a un minuto dal termine che fa esplodere il Forum. Non son due gare a segnare una certezza, ma con qualche mese di ritardo forse Milano ha trovato un’arma in più.

All. Messina 7: Due vittorie in 3 giorni, due ottime prestazioni sia offensive che difensive soprattutto ieri sera. Non sbaglia scelte, si affida a Napier e cavalca il momento di Voigtmann. Che servisse un play a questa squadra era evidente, e nonostante la classifica pianga ancora, un minimo barlume di speranza può esserci. Ma ora più che mai serviva trovare una quadra, che deve essere ancora assestata, e soprattutto serve continuare così, perché oltre all’Eurolega, Coppa Italia e campionato incombono.

STELLA ROSSA BELGRADO

Vildoza 6,5; Lazarevic 5; Mitrovic 6,5; Lazic 5; Dobric 6; Ilic 6; Nedovic 4,5; Markovic 5,5;

Kuzmic 6; Petrusev 6,5; Bentil 7,5 All. Ivanovic 5,5

